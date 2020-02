Águia de Ouro é campeã do Carnaval de São Paulo pela primeira vez

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

As escolas Pérola Negra e X9 Paulistana foram as últimas colocadas e foram rebaixadas para o grupo de acesso que, por sua vez, ainda vai ter os resultados apurados para definir quem sobe para o grupo especial

A agremiação levou a tão aguardada vitória com um enredo sobre a evolução do conhecimento humano, intitulada “O Poder do Saber – Se saber é poder… Quem sabe faz a hora, não espera acontecer”.

(Foto:Reprodução) – A escola de samba Águia de Ouro, da região da Pompeia, zona Oeste de São Paulo, é a grande campeã do carnaval 2020 de São Paulo. Esta é a primeira vez que a escola, fundada em 1976, levou o título no Grupo Especial.

You May Also Like