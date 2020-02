Tripulante que morreu ao chegar ao Pará em navio tailandês tinha sintomas de diabetes, diz Sespa

Homem morreu na ambulância (Foto:Raimundo Paccó / FramePhoto / Estadão Conteúdo)

Morte foi causada por sintomas comuns em casos de diabetes, diz Secretaria de Saúde

Um tripulante que chegou ao Pará em um navio de bandeira tailandesa morreu na tarde desta terça-feira (25) ao aportar na baía do Marajó. Segundo informações da Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), o Navio “Chamchurri Naree”, que atracou em Mosqueiro, solicitou assistência médica para um tripulante com problemas respiratórios. Contudo, ele morreu ainda dentro da ambulância.

“A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e se solidariza com a família do tripulante. A Capitania está prestando todo apoio necessário para o caso e já comunicou o fato à Anvisa e à Polícia Federal para as devidas providências”, diz o comunicado.

Na manhã desta quarta-feira (26), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informou que, de acordo com informações iniciais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a avaliação preliminar indica complicações por diabetes como causa do óbito. A Sespa também informou que ele não apresentava sintomas respiratórios.

“Não há relatos de problemas respiratórios e sintomas como febre e tosse dentre os demais tripulantes do navio, que será inspecionado durante a manhã desta quarta-feira (26) pela Anvisa e Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Pará (Cievs)”, diz a nota da Sespa.

Por:Caio Oliveira

