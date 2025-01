Águia vence nos pênaltis e avança na Copa Verde 2025

Axel Lopes volta a virar herói e classifica o Águia na Copa Verde | FOTO: John Wesley / Águia de Marabá

Águia vence Independência nos pênaltis e conquista vaga na 2ª fase da Copa Verde 2025.

Diferente de 2024 quando caiu para um time acreano, o Águia de Marabá não ligou para os traumas do passado, mas precisou contar com seu “talismã” para avançar na Copa Verde 2025.

Com o goleiro Axel Lopes sendo herói, o Azulão está classificado para a segunda fase da competição regional depois de eliminar o Independência-AC nos pênaltis. A partida terminou empatada em 1 a 1, nesta quarta-feira (22), no estádio Zinho Oliveira, em Marabá.

Jonata Bastos abriu o placar para o Águia, enquanto Eduardo empatou o jogo para o time acreano. Os gols saíram ainda no primeiro tempo.

Nos pênaltis, o goleiro Axel pegou duas cobranças e o Águia converteu as penalidades que precisava para garantir vaga na próxima fase da competição regional.

Agora, o Águia vai ter pela frente o Manaus-AM, em um duelo Pará X Amazonas. A partida está prevista para o dia 5 de fevereiro, na capital amazonense.

Com a vaga assegurada na 2ª fase, o Águia volta suas atenções para o Campeonato Paraense 2025. Neste sábado (25), o clube marabaense recebe o Paysandu, em casa, pela segunda rodada da 1ª fase.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/11:42:38

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

