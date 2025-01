Adriana é a brasileira com o passe mais caro do FutFem

A atacante foi vendida por 500 mil dólares ao Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. | (Divulgação/Redes Sociais)

Adriana é a jogadora brasileira mais cara do futebol feminino, negociada por 500 mil dólares do Orlando Pride para o Al-Qadsiah, na Arábia Saudita.

O mercado de vendas no futebol feminino está agitado neste começo de 2025, com passes de jogadoras cada vez mais valorizados.

A atacante Adriana, de 29 anos, foi negociada pelo Orlando Pride, dos Estados Unidos, com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, tornando-se a quinta maior venda da história do futebol feminino e a mais alta de uma jogadora brasileira. A transferência foi confirmada nesta quinta-feira (30), pelo próprio clube estadunidense.

Além de ser um recorde para o Orlando Pride, a negociação também representa a terceira maior da história da Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos (NWSL). Em suas redes sociais, o clube agradeceu a atleta e desejou sucesso na nova jornada.

“Obrigada, Adriana! Desejando a você boa sorte em sua nova jornada. Transferimos a atacante Adriana para o time da Premier League Feminina Saudita Al-Qadsiah por uma taxa de transferência recorde do clube e uma das maiores taxas de transferência da história da NWSL”, publicou o Orlando Pride.

De acordo com o site The Equalizer Soccer, a negociação movimentou 500 mil dólares (cerca de R$ 2,947 milhões na cotação atual). Adriana, que começou sua carreira no Flamengo-PI, também passou por Tiradentes, Rio Preto e Corinthians antes de se transferir para os Estados Unidos.

Com a venda, a atacante superou a zagueira Tarciane, que deixou o Corinthians no ano passado por 485 mil dólares (aproximadamente R$ 2,59 milhões de reais na cotação da época), e se tornou a brasileira mais valorizada em uma transferência do futebol feminino.

A maior contratação da história do futebol feminino aconteceu no último domingo (26), quando a zagueira norte-americana Naomi Girma foi negociada pelo San Diego Wave com o Chelsea, da Inglaterra, por 1,098 milhão de dólares (R$ 6,4 milhões).

Veja o ranking das maiores contratações da história do futebol feminino:

Naomi Girma – San Diego Wave para Chelsea – 1,098 milhão de dólares

Racheal Kundananji – Madrid CFF para Bay FC – 862 mil dólares

Barbra Banda – Shanghai Shengli para Orlando Pride – 740 mil dólares

Mayra Ramírez – Levante para Chelsea – 544 mil dólares

Adriana – Orlando Pride para Al-Qadsiah – 500 mil dólares

