Concurso FUNAI autorizado: mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 7 mil

O recrutamento dos candidatos será feito por meio de análise de curriculum vitae. | Foto: Divulgação

Saiba tudo sobre o concurso FUNAI 2025, que oferece mais de 2 mil vagas. Confira detalhes sobre cargos, salários e prazos para inscrição.

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) é o órgão indigenista oficial do Brasil. Foi criada em 1967 e promove a proteção dos direitos das comunidades indígenas, garantindo acesso a cidadania e desenvolvimento sustentável.

Outra função muito importante da FUNAI é proteger os territórios indígenas, conservando o meio ambiente local e gerando autonomia aos povos indígenas. Além disso, a Fundação também é responsável por delimitar, monitorar e fiscalizar essas terras.

O órgão está prestes a divulgar edital para contratação de novos servidores. Um concurso FUNAI 2025 foi autorizado pela portaria conjunta do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) e do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) no dia 31/12/2024, liberando 1.938 vagas imediatas de admissão por tempo determinado. O objetivo é “desenvolver atividades destinadas a proteção e promoção dos direitos dos povos isolados e de recente contato e de proteção territorial das terras indígenas”.

De acordo com a Portaria, o recrutamento dos candidatos será feito por meio de análise de curriculum vitae. O prazo para publicação do edital já foi determinado, bem como os cargos que serão disponibilizados.

Além disso, o órgão solicitou o provimento de 751 cargos efetivos em carreiras de níveis médio e superior de escolaridade. Isso pode indicar mais um edital. Confira os principais detalhes da seleção na matéria a seguir.

Quando será publicado o edital FUNAI 2025?

A portaria conjunta MGI/MPI nº 124/2024 informa que o prazo para a divulgação do edital com 1,9 mil vagas é de seis meses a partir da data da autorização. Sendo assim, a Fundação deve liberar as regras do concurso FUNAI 2025 até o mês de junho.

Vagas do concurso FUNAI já estão definidas

De acordo com a portaria, 664 vagas temporárias serão para atividades de apoio operacional, na função de Auxiliar de Proteção Etnoambiental, cujo grau de escolaridade mínima não foi informado informado. As outras 1.274 oportunidades serão voltadas para atividades técnicas de apoio às ações de proteção Etnoambiental para Povos Indígenas.

Essas serão dividas em dois grupos. O primeiro será para candidatos de nível médio, no cargo de Agente de Proteção Etnoambiental, e o segundo para profissionais de nível superior completo visando ocupar funções de:

Especialista de Proteção Etnoambiental – Ações Finalísticas;

Especialista de Proteção Etnoambiental – Administrativo;

Agente de Proteção Territorial;

Especialista em Proteção Territorial.

E quanto aos cargos efetivos?

O pedido de 751 vagas em concurso FUNAI 2025 visa a contratação de 283 profissionais de nível superior no cargo de Especialista em Indigenismo e 468 na carreira de Técnico em Indigenismo, que requer nível médio completo. Porém, existem algumas ressalvas em relação a oferta.

Confira a faixa salarial da FUNAI

De acordo com o atual quadro de remunerações da Fundação, a faixa salarial para cargos de nível médio é de R$ 5,3 mil mensais. Já no caso de carreiras de nível superior, o valor gira em torno dos R$ 7 mil por mês. Ambas as quantias devem ser confirmadas em edital, sendo referentes a jornadas de 40 horas de trabalho semanal.

As quantias podem aumentar conforme gratificações, auxílio-alimentação e até mesmo por conta de progressão profissional.

Quando foi o último concurso da FUNAI?

Em 2016, foi aberto um edital para provimento de cargos de Contador, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil e Indigenista Especializado (atual Especialista em Indigenismo). No total foram disponibilizadas 220 vagas imediatas, que requeriam nível superior completo.

O certame contou com 32.256 inscritos, contabilizando uma concorrência de 146 candidatos por vaga aberta. As remunerações iniciais variavam de R$ 5,3 mil até R$ 6,3 mil mensais. Os participantes foram submetidos a provas objetivas e discursivas, devendo responder 110 questões de múltipla escolha e redigir um estudo de caso.

A banca organizadora responsável por organizar e executar todas as etapas foi a Escola de Administração Fazendária (ESAF), ligada ao Ministério da Fazenda.

Fonte: Concursos no Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:38:08

