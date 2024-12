‘Ainda Estou Aqui’ se torna o filme brasileiro de maior bilheteria pós-pandemia

Foto: Reprodução | O representante do Brasil no Oscar de 2025 já levou 2,2 milhões de pessoas aos cinemas brasileiros.

O filme “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, alcançou um marco significativo ao se tornar a produção nacional de maior bilheteria no período pós-pandemia. Em quatro semanas de exibição, o longa arrecadou R$ 47,5 milhões e atraiu 2,22 milhões de espectadores, superando a comédia “Minha Irmã e Eu” (2023), que havia faturado R$ 43,65 milhões e levado 2,2 milhões de pessoas aos cinemas.

Além de liderar as bilheterias nacionais, “Ainda Estou Aqui” também se destacou frente a grandes produções internacionais. No quarto fim de semana em cartaz, entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro, o filme arrecadou R$ 5,8 milhões, ficando atrás apenas de “Moana 2”, da Disney, que estreou com R$ 45,7 milhões. Nesse período, o longa brasileiro superou títulos como “Gladiador 2”, que obteve R$ 4,5 milhões, e “Wicked”, com R$ 4,1 milhões.

Com esses resultados, “Ainda Estou Aqui” posiciona-se como a nona maior bilheteria nos cinemas brasileiros em 2024, ficando atrás de sucessos como “Divertida Mente 2”, “Deadpool & Wolverine” e “Meu Malvado Favorito 4”.

No cenário internacional, o filme é apontado como um dos favoritos na categoria de Melhor Filme Internacional para o Oscar 2025, conforme a revista Variety. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgará uma pré-lista com os 15 filmes mais votados nessa categoria em 17 de dezembro, e a lista oficial dos indicados será anunciada em 17 de janeiro. A cerimônia de premiação está marcada para 2 de março de 2025.

“Ainda Estou Aqui” é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva e retrata o impacto do desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva durante a ditadura militar no Brasil, sob a perspectiva de sua esposa, Eunice Paiva. Fernanda Torres interpreta Eunice em sua fase jovem, enquanto Fernanda Montenegro dá vida à personagem em sua fase mais madura.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/09:04:10

