Alepa aprova lei que proíbe cobrança de taxas de religação em serviços essenciais no Pará

O deputado estadual Dirceu ten Caten | Foto: Divulgação

Projeto de iniciativa do deputado estadual Dirceu ten Caten (PT) segue para sanção do governador Helder Barbalho (MDB).

O deputado estadual Dirceu ten Caten (PT) comemorou nesta terça-feira (3) a aprovação do Projeto de Lei nº 265/2019 pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). A proposta, de sua autoria, proíbe a cobrança de taxas de religação em serviços essenciais como energia elétrica, água, telefonia e esgoto no estado. O projeto agora segue para sanção do governador Helder Barbalho (MDB).

A nova legislação determina que a gratuidade da religação seja informada aos consumidores por meio de boletos, contatos telefônicos e plataformas digitais. Além disso, prevê multa de até 1.000 UPFPA (Unidades de Padrão Fiscal do Pará) em caso de descumprimento, com os recursos revertidos ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos (FEDDD).

O projeto também estabelece medidas adicionais, como a proibição do corte de água diretamente na via pública, para evitar danos ao calçamento e ao tráfego. Caso haja descumprimento dessa norma, a fornecedora será penalizada com multa equivalente a 50% do custo da obra de reparo.

Nas redes sociais, o deputado destacou a importância da aprovação:

“Essa conquista é de todos nós e significa menos taxas abusivas pesando no bolso da população. É mais um passo para proteger os direitos do consumidor e trazer benefícios concretos para o Pará”, celebrou Dirceu.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/12/2024/09:00:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...