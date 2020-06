Ala indígena do Hospital de Campanha de Santarém começa a receber pacientes

O primeiro paciente indígena foi transferido pelo Serviço Aeromédico.

O paciente, com suspeita de COVID-19, é da aldeia Mapuera, da etnia Wai-Wai, localizada no município de Oriximiná e veio transportado pelo Serviço Aeromédico. O pouso ocorreu por volta das 11h40 da manhã de hoje, 17 de junho, no heliporto do Hospital de Campanha de Santarém (HCS).

De acordo com o médico que atua dentro do transporte aeromédico, Dr. Igor Souza, não houve intercorrência durante a viagem. No HCS, o paciente foi atendido pela equipe médica e seu quadro clínico é estável.

Ala Indígena

O Hospital de Campanha de Santarém inaugurou, no dia 12 de junho, uma ala exclusiva para indígenas com suspeita ou confirmação de COVID-19.



O espaço conta com dez leitos de enfermaria, uma equipe especializada para o atendimento de indígenas, levando em consideração a especificidade de cada tribo.

