Alane Dias posa de biquini na neve da Geórgia, na Europa

Rainha das Rainhas viajou ao país do leste Europeu para participar da gravação de um clipe | (Reprodução/Instagram)

Ex-BBB contou aos fãs, há alguns dias, que viajaria para um trabalho internacional.

De Belém para o mundo! A ex-BBB Alane Dias publicou, nesta quinta-feira (6), uma foto posando de biquini em Tbilisi, capital da Geórgia.

A atriz e bailarina paraense foi ao país do leste europeu para participar de um clipe do cantor georgiano Bera Ivanishvili, um dos mais famosos do país.

“Do calor de belém pra neve da Geórgia”, disse Alane na publicação. Ela foi exaltada em comentários de seguidores e outros artistas.

“Meu senhor amado” comentou Viviane Batidão, com um emoji de coração. A cantora Fafá de Belém e a jornalista da RBATV, Nathalia Kahwage, também elogiaram a belenense.

Veja a publicação:

Fonte: G1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2025/10:21:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...