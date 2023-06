Lana Del Rey visita comunidade indígena no Amazonas

Em passagem pelo Brasil, cantora norte americana tirou fotos e participou de atividades no local

Em sua passagem pelo Brasil, Lana Del Rey fez uma imersão cultural e passou inclusive por uma aldeia indígena no Amazonas. No Instagram, os perfis da Cunhã-Poranga Maira Gomez e o do namorado, Henrique, registraram em fotos e vídeos os momentos em que a cantora norte americana conheceu a Comunidade de Tatuyos, em Manaus.

Nas imagens, a cantora posa com os índios Tatuyos e aparece, em vídeo até aprendendo a dançar com eles em um ritual cultural.

Veja o vídeo AQUI

Os momentos viralizaram na internet, e os fãs exaltaram a simplicidade da cantora em sua passagem pelo Brasil. “A mulher saiu do hotel mais luxuoso do Rio de Janeiro, onde os artistas nem descem na porta, pra visitar a cultura de outro estado. Fale dela, mas fale sabendo que não há outra como ela”.

Lana desembarcou no Brasil na manhã da última quinta-feira (25), e atendeu a diversos fãs na chegada ao país. Esbanjando simpatia e carisma, a cantora deu autógrafos, tirou fotos, recebeu presentes e até cantou um trecho de Lust For Life enquanto tirava o casaco para a alegria dos admiradores que foram prestigiá-la.

Sua primeira apresentação de volta aos palcos aconteceu no MITA, onde vários famosos prestigiaram seu show. Antes disso, Lana também havia sido vista tomando drinks com os companheiros de turnê em um hotel de luxo na capital fluminense.

