Alepa esvazia galerias em mais um dia de votação da reforma da Previdência do Estado

Galerias ficaram vazias no segundo dia de votação da Previdência. Forte esquema de segurança na entrada do Palácio.

Após os tumultos da terça-feira 17, a população paraense não pôde acompanhar nas galerias do Palácio Cabanagem a sessão da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), nesta quarta-feira (18), que deverá votar a reforma da Previdência estadual. A determinação foi feita pelo presidente da Alepa, Daniel Santos, e é criticada por líderes sindicais que realizavam protesto do lado de fora do prédio.

O presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Pará (Sindfisco-PA), Antônio Catete, considerou “vergonhosa” a decisão da presidência da Alepa. “Ao que se sabe, isso nunca aconteceu na história recente da Assembleia Legislativa, desde a redemocratização. Isso é uma vergonha para os deputados, já que essa é a Casa do Povo. Mas o povo hoje está proibido de entrar”, protestou.

A deputada Marino Brito (PSOL), em pronunciamento na tribuna, também reclamou da ausência da população.

Em referência aos protestos da terça-feira 17, a Alepa argumenta em nota que, “diante do ocorrido nas dependências e galerias da Alepa durante as manifestações de sindicalistas”, decidiu permitir o acesso ao prédio apenas aos funcionários e profissionais da imprensa. “Considerando o perigo que novas manifestações possam acarretar a inviabilidade do funcionamento legislativo”, justifica ainda.

