Polícia deflagra operação R.I.P em Abaetetuba

R.I.P é uma sigla muito utilizada nas redes sociais como abreviação de "Rest in Peace" ou, em português, "Descanse em Paz". Redação Integrada 18.12.19 10h25

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (18), em Abaetetuba, a operação R.I.P contra acusados de envolvimento com homicídios na região. De acordo com o órgão, o objetivo era o cumprimento de dez mandados judiciais, sendo quatro de prisão preventiva e seis de busca e apreensão.

