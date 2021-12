Alepa exonera homem filmado imobilizando mulher com ‘mata-leão’ dentro de carro, no Pará

(Foto:Reprodução) – Imagens que mostram vítima com partes do corpo para fora de carro gritando por socorro viralizaram e Assembleia Legislativa do Pará demitiu funcionário comissionado.

O homem filmado imobilizando uma mulher com um golpe “mata-leão” dentro de um carro, em Belém, foi exonerado pela Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), onde trabalhava em cargo comissionado. O vídeo onde a mulher aparece pedindo socorro viralizou nas redes sociais e a Polícia Civil investiga o caso.

A portaria com a demissão do funcionário foi assinada na segunda-feira (29) pelo presidente da Alepa, deputado Chicão. A exoneração deve ser publicada no Diário Oficial da Alepa na sexta-feira (3).

A exoneração foi publicada na terça-feira (30). A Alepa informou que repudia violência contra as mulheres e por isso tomou a medida.

“O poder legislativo é um aliado ativo na luta contra a violência doméstica com a discussão e aprovação de projetos de leis que defendam, resguardem e valorizem a mulher”, informou a Alepa em nota.

Gritos por socorro

A Polícia Civil do Pará está tomando providências para garantir medidas de proteção à mulher que aparece sendo imobilizada, além de investigar o caso. Não foi detalhado quais medidas de proteção seriam essas.

Nas imagens, o veículo está parado, travando o fluxo de carros. Uma mulher em outro veículo reghistra quando uma passageira coloca as pernas para fora do carro e grita por socorro. O motorista tenta calá-la com a mão.

Após perceber a filmagem, o homem solta a vítima, que foge a pé. Ele ainda tenta desconversar dizendo que “não é nada não” e tenta fechar a porta do seu veículo antes de o fluxo de carros na rua se normalizar.

Por telefone, o suspeito informou à reportagem que estava tentando controlar uma crise de ansiedade da mulher e nega agressão. Ele informou ainda, que ele e a mulher que gritou por socorro foram namorados há 2 anos, mas não se relacionam mais. O g1 não conseguiu contato com a mulher agredida.

Como denunciar

Mulheres vítimas de violência podem denunciar pelo telefone 181 ou por mensagem de aplicativo (91) 98115.9181 ou também contato com a Procuradoria Especial da Mulher no telefone 3213 2111.

Por g1 Pará — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...