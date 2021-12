Homem que fingiu ser jogador é agredido após dar outro calote em restaurante

O falso jogador cometeu o mesmo golpe no dia seguinte e foi agredido por funcionários e moradores após não pagar a conta – (Foto:Arquivo Pessoal)

O homem que fingiu ser jogador de futebol e deu um calote de R$ 4,3 mil em um bar, no domingo (28), foi agredido por funcionários após cometer o mesmo crime na segunda-feira (29).

Dessa vez, o golpe foi aplicado em um restaurante na Praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, no Ceará. Ele entrou no estabelecimento, consumiu comidas e bebidas e, na hora de pagar, relatou que não tinha dinheiro.

Segundo um policial de Aracati, o golpista foi agredido por funcionários e moradores da região e depois foi levado até a Delegacia Regional. Ele foi ouvido e liberado por “ser um crime de menor potencial ofensivo”, conforme a Secretaria da Segurança do Ceará.

No segundo dia de golpe, o representante do local compareceu à Delegacia Regional de Aracati e representou criminalmente contra o suspeito. O golpista assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado, mas será investigado.

No golpe do dia anterior, o rapaz deixou uma dívida de R$ 4.363,13 no consumo de picanha importada e bebidas caras como whisky, espumante e drinks. Ele foi levado até a delegacia e ouvido, mas foi liberado, já que o representante do bar não quis representar criminalmente contra o homem.

