Alerta: Brasil tem 7 cidades ameaçadas de inundação pelo mar

(Foto: Climate Central)- Informação consta em levantamento da Climate Central. População atingida pelo problema no Brasil soma 2 milhões.

O Brasil tem sete cidades ameaçadas de inundação pelo aumento do nível do mar, decorrente da emergência climática. Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, São Luís e Santos contam com áreas ameaçadas pelo mar. As pessoas afetadas nessas localidades somam 2 milhões.

Os sete municípios integram uma lista de 100 cidades mapeadas em todo o mundo pela organização não governamental Climate Central. As informações são da rádio CBN.

A Climate Central utiliza dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês). As 100 cidades apontadas como em risco pela elevação do nível do mar estão em 39 diferentes países.

Nos últimos 30 anos, o nível do mar já subiu 9 centímetros (cm) e pode chegar a até 80 cm até 2100. A população atingida por esta consequência da emergência climática chega a 800 milhões em todo o mundo.

No entanto, esta elevação do nível do mar não é uniforme. Pesquisa da Universidade de São Paulo (USP) indica elevação do mar no Estado de São Paulo de 20 centímetros nos últimos 73 anos. Até 2050, conforme as emissões estão, a elevação pode chegar a 36 cm.

Algumas das localidades já estão tomando medidas de adaptação para conviver com as transformações.

O Rio de Janeiro fez parceria com a agência espacial norte-americana Nasa para o monitoramento do nível do mar. No Recife, algumas áreas de risco estão sendo desocupadas, e em Fortaleza deve ser construído um lago subterrâneo para conter o avanço da água.

Fonte: Metrópoles

