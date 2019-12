Agricultores assentados assinam contratos de R$ 1,2 milhão em créditos no Pará

(Foto:INCRA) – O Incra no Oeste do Pará, com sede em Santarém, firmou contratos de créditos no valor de R$ 1,2 milhão com agricultores assentados nos municípios de Alenquer, Óbidos, Curuá, Oriximiná e Santarém. Os contratos são nas modalidades Apoio Inicial, Fomento e Fomento Mulher do Crédito Instalação.

Os contratos vão beneficiar famílias dos assentamentos Urucurituba, localizado em Santarém; Madalena no município de Curuá; Alto Trombetas I, em Oriximiná; Salvação e Atumã em Alenquer; Três Ilhas e Paraná de Baixo no município de Óbidos.

Antes da assinatura dos contratos, técnicos do Incra promoveram reuniões para esclarecer as regras e as rotinas de aplicação dos créditos. A adesão é voluntária por parte dos beneficiários. As famílias recebem o recurso via cartão emitido pelo Banco do Brasil, que possibilita o saque ou uso para compras em débito. O recebimento do dinheiro deve ocorrer no mês de janeiro.

Modalidades de Crédito

Apoio inicial – para apoiar a instalação no assentamento e a aquisição de itens de primeira necessidade, de bens duráveis de uso doméstico e equipamentos produtivos. Valor de até R$ 5,2 mil (cinco mil e duzentos reais) por família assentada.

Fomento – para viabilizar projetos produtivos de promoção da segurança alimentar e nutricional e de estímulo à geração de trabalho e renda. Valor de até R$ 6,4 mil (seis mil e quatrocentos reais), que pode ser dividido em duas operações de até R$ 3,2 mil (três mil e duzentos reais) por família assentada.

Fomento Mulher – para implantar projeto produtivo sob responsabilidade da mulher titular do lote. Valor de até R$ 5 mil (cinco mil reais), em operação única, por família assentada.

