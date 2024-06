Governo anuncia R$ 505 milhões para dragar rios Amazonas, Solimões e Madeira

(Foto: Dnit/ Divulgação)- Lançamento do edital de licitação para dragagem será neste dia 19. Medida tenta mitigar impactos da seca no Amazonas.

Os ministérios dos Transportes e dos Portos e Aeroportos confirmaram informação, divulgada pelo BNC Amazonas no dia 18, sobre o lançamento dos editais de contratação das dragagens de trechos dos rios Amazonas e Solimões, especialmente nas regiões de Tabocal e enseada do rio Madeira.

A cerimônia acontece nesta quarta-feira (19) e contará com as presenças dos ministros Renan Filho (Transportes) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Desse modo, a assinatura dos atos ocorrerá no auditório da sede do Ministério dos Transportes às 19h30.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, vai participar da cerimônia de forma online.

De acordo com o governo federal, o lançamento dos editais de licitação, para dragagens nos rios Amazonas, Solimões e Madeira, visam reduzir os impactos da estiagem no Amazonas e na região Norte como um todo.

Dessa forma, anunciam os ministérios, serão investidos R$ 505 milhões em obras para recuperar a capacidade de navegação dos rios, essenciais para o transporte de pessoas e o escoamento de mercadorias.

“Na contramão de alguns especialistas, que informam que os rios não irão secar na proporção de 2023, os indícios do início da vazante já estão demonstrando que teremos, sim, estiagem em 2024. Segundo o Dnit, a licitação da dragagem da enseada do Madeira e região do Tabocal será liberada até o dia 21 deste mês de junho”, disse o diretor-executivo do grupo Chibatão, Jhony Fidelis Ramos, em suas redes sociais.

RECONHECIMENTO DA ÁREA

Um dos primeiros no Amazonas a divulgar nesta terça-feira (18) o lançamento do edital de licitação para dragagem nos rios, por conta da estiagem prevista para este anos, Ramos diase que essa ação foi iniciada em março pelo grupo Chibatão, Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam), Sedecti (secretaria de desenvolvimento do estado), praticagem, Suframa e outros órgãos.

Dessa forma, todas as entidades e empresas do setor logístico envolveram a Marinha para realizar uma expedição aos locais para ver e conhecer de perto a situação no Tabocal, no rio Amazonas, e no rio Madeira.

“O segundo ponto foi trabalhar a batimetria, juntamente com a sondagem dessas áreas críticas onde os navios não passaram no ano passado. Nesse ponto foi definido o local a ser dragado e a quantidade de sedimento a ser retirado desses locais”.

LICITAÇÃO PERMANENTE

O próximo passo, segundo o diretor do Chibatão, foi dar o start para iniciar a licitação permanente nos três trechos. Isso para que o Amazonas não venha a sofrer com a estiagem como em 2023.

Assim, o trabalho foi realizado junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com apresentação de documentos, licenças ambientais para que a licitação pudesse ser anunciada.

“Isso significa que, nesta noite, vai ser liberado todo o processo de contratação da empresa que vai dragar essas regiões a partir do mês de agosto. Desse modo, as empresas do setor de logística vão ter tempo hábil de dragar os rios, de forma suficiente, e dar passagem aos navios de carga para que não haja desabastecimento do estado do Amazonas”, afirmou Ramos.

Fonte: bncamazonas

