Alinhamento de planetas: veja quando ocorre o fenômeno e como acompanhar

(Foto: Reprodução) – Embora o desfile planetário seja fascinante, o alinhamento que veremos neste início de 2025 é apenas aparente, ou seja, visual.

Entenda o que é o desfile planetário e por que o evento deste ano é especial

Nos primeiros meses de 2025, o céu noturno promete um espetáculo único, com alinhamentos planetários previstos. Um deles já está acontecendo, e o próximo será em fevereiro, quando sete planetas poderão ser vistos simultaneamente.

Embora o termo mais popular seja “alinhamento planetário”, trata-se, na realidade, de um “desfile planetário”. Isso significa que é apenas um efeito visual causado pela disposição dos planetas em relação à Terra.

O evento mais esperado ocorrerá em 28 de fevereiro, quando Mercúrio se juntará a Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno (que já estão visíveis em janeiro, embora Urano e Netuno com ajuda de telescópio).

Este tipo de visibilidade conjunta só deve acontecer novamente em 2492, segundo a revista National Geographic.

O que é um desfile planetário?

Diferente de um alinhamento perfeito no espaço, o desfile planetário ocorre quando vários planetas ficam visíveis no céu ao mesmo tempo, próximos da linha imaginária chamada eclíptica.

Esse fenômeno cria a impressão de que estão alinhados, embora não estejam, de fato, alinhados, pois seguem órbitas distintas ao redor do Sol.

Ainda em janeiro, uma “prévia” pode ser observada, com seis planetas visíveis no céu. O ponto alto, no entanto, será em fevereiro, quando sete planetas — Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno poderão ser observados a olho nu. Já Urano e Netuno vão exigir telescópios.

Alinhamentos

Embora o desfile planetário seja fascinante, os “alinhamentos” que veremos neste início de 2025 são apenas aparentes, ou seja, visuais. Os planetas, na verdade, permanecem a distâncias enormes uns dos outros.

Um alinhamento real no espaço, em que os planetas formam uma linha reta, é extremamente raro e acontece uma vez a cada 13 trilhões de anos.

Para uma melhor observação, durante o auge do evento, o ideal é procurar locais com céu limpo e sem poluição luminosa. Também é recomendável se equipar de binóculos ou telescópio para não perder o fenômeno.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2025/09:23:29

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

