Hoje tem São Paulo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações da final da Copinha

São Paulo e Corinthians se enfrentam na manhã deste sábado, a partir das 10h (de Brasília), no estádio do Pacaembu, para decidir o campeão da edição de 2025 da Copa São Paulo. A TV Globo (para 17 estados) e o sportv (para todo o Brasil) transmitem ao vivo, e o ge acompanha em tempo real – clique aqui para acompanhar todos os lances do confronto.

Por terminar com uma campanha melhor na comparação com o rival, o São Paulo contará com o apoio do torcedor no primeiro jogo oficial do Pacaembu desde o fechamento para a reforma, em 2021. Os corintianos, diante da política de torcida única nos clássicos na capital paulista, estão vetados de acessar o estádio.

