Altamira recebe nova edição do Fecant, exclusiva para artistas da cidade

Com patrocínio da empresa Norte Energia, evento conta com a participação de jovens cantores dos bairros construídos pela empresa

Nesta sexta e sábado, 02 e 03 de julho, o município de Altamira se torna palco de um dos mais importantes eventos de música da Transamazônica e Xingu. A edição especial do Festival Canção da Transamazônica (Fecant Altamira/Fecant Kids), que mais uma vez conta com o patrocínio da Norte Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica Belo Monte, será voltado para artistas da cidade, com uma noite dedicada especialmente a jovens de até 18 anos. O evento será transmitido ao vivo no canal do festival, no YouTube, a partir de 20h.

A noite de sexta-feira é exclusiva para os participantes do Fecant Kids, realizado em parceria com o projeto de responsabilidade social da Norte Energia, Belo Monte Comunidade.

Dos dez artistas selecionados nesta categoria, cinco são talentos descobertos nos novos bairros construídos pela empreendedora em Altamira. Entre eles estão Akiane, do bairro Água Azul; Cacá, do Jatobá; Júlia Godoi, do São Joaquim; MC Hiago dos Santos, do Laranjeiras e Wemelly Kaiaty, do bairro Casa Nova.

Os artistas foram selecionados pelo público para se apresentarem no palco do Fecant Kids. “A procura foi surpreendente. Os altamirenses se inscreveram muito mais do que nas edições anteriores e constatamos que estamos no caminho certo, o da inclusão”, comentou a coordenadora do Fecant, Joelma Klaudia.

Já a noite de sábado será dedicada aos artistas autorais da cidade. Foram selecionados 13 compositores que apresentarão músicas inéditas na competição.

Joelma, que se orgulha das suas raízes no Xingu, também comemorou a parceria com a empresa Norte Energia por mais um ano. “Depois do patrocínio da empresa, o Fecant floresceu, se espalhou pelos bairros e alcançou o ambiente familiar. É um divisor de águas, um marco para a história do Festival. Hoje somos o maior festival de música do interior do Pará, onde a música é a ferramenta de transformação social que empodera artistas, gera emprego, fomenta o turismo e a economia de cultura”, completa a artista.

Para o Superintendente de Relações institucionais da Norte Energia, Eduardo Camillo, o patrocínio do festival reforça a contribuição da concessionária de Belo Monte à cultura da região. “Fomentar a produção artística e cultural é um dos compromissos da Norte Energia, principalmente por estarmos ajudando a revelar jovens talentos dos bairros que construímos. Com isso, fortalecemos os artistas da região do entorno da Usina e fazemos isto com muito orgulho”, afirma.

Fonte:Nil Muniz | MassMedia Assessoria de Imprensa

