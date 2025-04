Amazon lança serviço de pontos de retirada no Brasil para facilitar entre

(Foto: Shutterstock) – A novidade foi criada para atender clientes que vivem em áreas isoladas, que não permanecem em casa durante o horário comercial

A Amazon anunciou, na última quinta-feira, o lançamento do seu serviço de pontos de retirada de pedidos no Brasil. A novidade foi criada para atender clientes que vivem em áreas isoladas, que não permanecem em casa durante o horário comercial ou que não contam com uma recepção para receber encomendas.

Inicialmente, foram disponibilizados 532 pontos de retirada em todo o país, com cobertura em todas as capitais. A expectativa da empresa é ampliar o serviço para mais de 3 mil pontos até o final deste ano.

Para utilizar a modalidade, o cliente deve escolher um produto elegível, acessar a “Página do Produto” ou o “Carrinho” e, no momento de finalizar a compra, selecionar a opção “Retirada” como método de entrega.

Segundo a Amazon, todos os estabelecimentos parceiros passam por um treinamento específico para garantir a qualidade na entrega e no atendimento aos consumidores.

A iniciativa aproxima a empresa de concorrentes como Mercado Livre e Shopee, que já oferecem serviços semelhantes de retirada no Brasil.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/04/2025/15:56:05

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...