Amazônia: Brasil constrói seu primeiro barco voador

O Brasil está prestes a lançar o Volitan, o primeiro “barco voador” do país, desenvolvido pela startup amazonense AeroRiver em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O projeto promete revolucionar o transporte na região amazônica, proporcionando deslocamentos mais rápidos, eficientes e sustentáveis.

O Volitan se destaca por sua tecnologia baseada no efeito solo, que permite sua locomoção a 2 a 5 metros acima da água, reduzindo o arrasto e tornando-o 40% mais econômico no consumo de combustível em comparação a aeronaves convencionais. Com essa inovação, o veículo atinge uma velocidade de 150 km/h, muito superior às embarcações tradicionais da Amazônia, que não ultrapassam 30 km/h.

Além da velocidade, o barco voador tem a vantagem de operar em cursos d’água menores, permitindo deslocamentos mesmo em períodos de estiagem, quando balsas e grandes embarcações enfrentam dificuldades para navegar. Seu design adaptado para a realidade amazônica traz uma nova alternativa de mobilidade para a população ribeirinha.

O Volitan tem capacidade para 10 passageiros ou 1.200 kg de carga, com autonomia de voo de 450 km sem necessidade de reabastecimento. Como voa sempre próximo à superfície da água, ele não é classificado como avião pela legislação brasileira, mas sim como embarcação, o que dispensa a necessidade de infraestrutura aeroportuária para decolagem e pouso.

Atualmente, o barco voador encontra-se na fase final de testes e foi um dos destaques do Web Summit, um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo. A expectativa é que o modelo comece a operar entre 2025 e 2026, oferecendo uma opção mais acessível e eficiente para o transporte na Amazônia.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate, com informações de Náutica e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/16:41:25

