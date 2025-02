Estado consolida parceria que vai fortalecer monitoramento e fiscalização ambiental

(Foto: Reprodução) – Para reforçar o monitoramento e a fiscalização ambiental para a proteção da Amazônia, o governador do Pará, Helder Barbalho.

Vai consolidar, nesta segunda-feira (3), em Belém, uma parceria com as ONGs Onçafari e Re:wild, anunciando quatro ações prioritárias: a entrega de equipamentos para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de focos de queimadas, o apoio financeiro para as ações de fiscalização ambiental em áreas remotas, além de um acordo para a criação de um Centro de Referência para a Conservação da Amazônia, no sul estadual. Também, serão entregues 10 novos veículos para ações de fiscalização ambiental, um investimento de R$ 3,1 milhões.

O governador receberá, no Palácio do Governo, executivos das duas instituições, que se dedicam a ações de conservação da biodiversidade. Na ocasião, serão entregues os equipamentos e será um Memorando de Entendimentos entre os envolvidos. A iniciativa também conta com recursos financeiros do Bezos Earth Fund.

“Essa é uma iniciativa que reforça o compromisso do Pará com a proteção da floresta. A parceria que será consolidada pelo governador Helder Barbalho chega em um excelente momento, em que nós já estamos nos preparando para reforçar as ações de combate ao desmatamento, incrementando o que já vem sendo feito, e que vem alcançando resultados importantes, com novos equipamentos que nos ajudarão a alcançar mais áreas, aumentando o raio de alcance das nossas ações. E tudo isso em um ano tão estratégico que é o de 2025, em que receberemos a COP 30”, destacou Raul Protázio Romão, titular da Semas.

Com a implementação do Plano Estadual Amazônia Agora, o Executivo Estadual criou a Força Estadual de Combate ao Desmatamento e, desde então, tem feito investimentos contínuos na melhoria das ações em campo. “Já foram entregues tablets, GPS, notebooks, drones, impressoras e rádios transmissores, além de Unidades Móveis de Fiscalização equipadas com starlink, que passaram a tornar possível a aplicação dos autos de infração 100% digital”, lembra o secretário.

Atualmente, o Pará conta com bases fixas da Operação Curupira, em São Félix do Xingu, Uruará e Novo Progresso, considerados prioritários, além de agentes atuando nas fases regulares e volantes tanto da Operação Amazônia Viva quanto da própria Operação Curupira, que se concentra em 15 municípios mais críticos para o desmatamento.

Como resultado, o estado alcançou, segundo dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), reduções consecutivas de 21% na taxa de desmatamento, em 2022 e 2023. Em 2024 a redução chegou a 28,4%, comprovando a eficácia da estratégia.

Fonte: Redação – Notícias do Marajó e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/01/2025/16:30:24

