Ambev anuncia pausa na fabricação de cerveja para produzir água ao Rio Grande do Sul

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)- Empresa anunciou que interrompeu produção de cerveja em fábrica do Rio Grande do Sul para produzir água e distribui-la gratuitamente.

Em meio às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde a segunda-feira passada (29/4), o estado está passando pelo desabastecimento de água potável. Porto Alegre, inclusive, decretou racionamento de água.

Diante da situação, a Ambev, empresa responsável por 69% da produção de cerveja do Brasil, decidiu interromper a produção da bebida alcóolica em uma fábrica no RS e iniciar a produção de água potável em latas, que serão distribuídas gratuitamente à população do estado.

Em sua conta do X, antigo twitter, a Ambev explicou que levou máquinas específicas para a fábrica do município de Viamão (RS) para produzir água potável.

“Levamos novos maquinários para viabilizar a adaptação de fábrica de Viamão. Como uma empresa brasileira, estamos e estaremos sempre ao lado dos brasileiros em todas as situações. Junto com a empresa @BallCorpHQ, que doou as latas, vamos começar a distribuição amanhã”, disse a empresa.

A empresa já doou 560 mil litros de água potável aos municípios de Porto Alegre, Arroio dos Ratos, Santa Cruz, Caxias, Santa Maria, Sapucaia, Canoas, Campo Bom, Esteio, Viamão e Novo Hamburgo.

Agora com a linha produção de água na fábrica de Viamão, a empresa diz que produzirá 850 mil latas de 473 ml por dia para atender às demandas da população gaúcha.

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/10:20:11

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...