‘American pie’ da vida real? Homem brinca com esposa e quase perde pênis preso em buraco de maçaneta

Azeite, xampu e manteiga não adiantaram; o casal foi parar no hospital com o membro do rapaz inchado e roxo ainda preso ao pedaço da porta.

Uma brincadeira erótica entre um casal terminou com o homem sendo levado às pressas para o hospital com risco de perder o pênis. Depois de enfiar o membro no buraco da maçaneta da porta e iniciar a relação sexual com sua parceira, ele acabou com fortes dores e o órgão genital preso e teve que ser socorrido por bombeiros.

O caso do casal Erik e Katie foi contado no reality TLC Sex Sent Me to the ER, onde ambos compartilharam o atrevido incidente. Erik quis preparar uma surpresa com acessórios e maratona no quarto, e a ideia do “glory hole” veio quando ele estava consertando alguns itens e fazendo trabalhos manuais pela casa.

“Tive que fazer um buraco bem pequeno porque é claro que Katie precisa de uma maçaneta vintage. Enquanto eu olhava para o novo buraco da maçaneta, tive uma ideia incrível,” contou Erik já aos risos.

Erik encarou o buraco da maçaneta e teve a brilhante ideia de enfiar o pênis na fenda para a esposa Katie “brincar”.

“Fiquei surpresa com o quão excitada eu estava. Eu estava brincando com ele pela porta e fiquei tão animada que disse que deveríamos fazer sexo naquela hora mesmo pela porta”, contou Katie.

Infelizmente, o membro de Erik inchou de forma desconfortável e, no meio do ato, ele disse à mulher: “meu pênis está preso neste buraco da porta e nunca senti uma dor tão insuportável em toda a minha vida”.

Ao olhar pelo buraco da maçaneta foi que veio o susto, o membro já estava inchado e ficando roxo. Katie então, na expectativa de tirar Erik daquela situação, tentou ajudá-lo a lubrificar o pênis usando azeite, shampoo e manteiga, mas nada funcionou e ela precisou chamar socorro pedindo uma ambulância.

Fonte: EXTRA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/11/2023/10:22:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...