Mãe denuncia que motorista de creche em AL pedia fotos dela nua à filha

Em uma das mensagens compartilhadas pela mãe, o suspeito pede para que a criança apague as fotos. “Apaga do seu celular, eu já vi aqui, viu? Ela é muito linda”, teria escrito o motorista.

Laiane diz que teve que “intimidar muito” para que a filha revelasse o segredo. Segundo a mãe, havia dois vídeos dela no celular da criança.

A esposa do motorista teria dito a ela que se tratava apenas de um “mal-entendido”. “Mesmo eu tendo prints, o relato da criança e os vídeos enviados. Aí fica a questão: será que fui a primeira?”

Laiane registrou boletim de ocorrência. “Faço o que posso e o que não posso para exercer esse papel de mãe e pai. E ver minha filha ser aliciada em troca de chocolate me deixou em choque”, escreveu.

Após a publicação, ela afirma que outras mães a procuraram para denunciar o motorista. Em um dos casos, ele teria pedido para a criança sentar em seu colo. “Teve outro episódio com a filha da moça que trabalha com a minha cunhada. Ele mandou ela sentar no colo dele no carro. Se tivesse sentindo algo duro, era a marcha”, diz Laiane.

Ao UOL, a Polícia Civil de Alagoas informou que o boletim de ocorrência do caso foi registrado no dia 23 de novembro. Os investigadores já colheram o depoimento da vítima e de outras testemunhas e recolheram o material audiovisual apresentado. Até o momento, ninguém foi preso.

Fonte: UOL

