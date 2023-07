Americano e 3 japoneses presos com 800 milhões de ienes em ouro

Os quatro, sendo um estrangeiro, tentaram passar pela alfândega com contrabando de ouro, ou seja, não quiseram pagar o imposto.

O Departamento de Polícia Metropolitana e a Alfândega de Tóquio informaram, na terça-feira (11), sobre a prisão de 4 homens por violação da Lei Aduaneira, pois tentaram fazer contrabando de 105 barras de ouro, no total de 105 quilos.

Eles chegaram da Tailândia e, para não pagar o imposto sobre o ouro, tentaram passar de forma despercebida, mas foi em vão. Essa quantidade foi avaliada em 800 milhões de ienes.

Um deles, o americano ローリンソン・ジェイスン・トゥレバー, 37, residente em Minato-ku, Tóquio, possuía indevidamente um passaporte de cônsul honorário da República Democrática do Congo. Os 3 outros são japoneses, na faixa dos 50 anos.

A alfândega desconfiou do estrangeiro porque ao passar pela Imigração apresentou passaporte americano, mas na revista alfandegária mostrou o passaporte de diplomata congolês, por isso, o funcionário pediu para verificar sua bagagem, quando descobriu as barras de ouro.

A polícia informou que o passaporte diplomático foi, de fato, emitido no Congo, em agosto de 2020. Com um passaporte de diplomata, a bagagem de mão não é inspecionada.

É possível que o americano tenha feito contrabando de ouro, diversas vezes, comprado na Tailândia e em outros países.

