Anitta anuncia parada na carreira e faz segredo de projetos

(Foto:Reprodução / Instagram @anitta) – Cantora disse que pretende dar um tempo dos shows e curtir merecidas férias após o Carnaval.

A cantora Anitta anunciou que vai fazer uma pausa na carreira musical após o Carnaval. A pop star declarou que a decisão de interromper as apresentações e outros compromissos se deve à necessidade de descanso e também à vontade de viajar apenas com o propósito de relaxar e, não, a trabalho, como tem feito nos últimos anos.

Anitta diz que pretende iniciar esse período sabático logo após o Carnaval, porque já tem um trabalho agendado, mas, tão logo conclua esse compromissos iniciará uma sequência de viagens para ficar bem longe dos holofotes.

“Escolhi ficar alguns meses sem fazer nada e acho que vai ser bem gostoso e importante para mim”, declarou.

Ela não revelou para onde pretende ir, disse apenas que ficará ausente dos palcos por um longo período. “Não vou falar para ninguém e ainda nem decidi… Decidi um ou outro lugar, mas não tudo. Vou ficar bastante tempo fora”, revelou à RicTV, afiliada da Record TV no Paraná.

Entretanto, sabe-se que Anitta tem participação confirmada em algumas séries que serão gravadas este ano, como ela própria revelou em entrevista concedida durante o Grammy 2023.

“Não posso revelar muito sobre isso, mas também tenho outra coisa alinhada para filmar antes do fim do ano”. (Com informações do O Liberal).

Jornal Folha do Progresso em 14/02/2023/08:21:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...