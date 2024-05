Homem atira na própria esposa e ataca fogo na casa após ela se negar a fazer pastel pra ele

(Foto: Reprodução)- O homem afirmou que passou mal e desmaiou no chão.

Um homem foi acusado de atirar contra a própria esposa e colocar fogo na casa em que eles moravam. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (1°) em Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o boletim de ocorrência, a briga teria começado após a mulher negar a fazer um pastel para o suspeito. Para a Rede Massa|SBT, o homem afirmou que começou a discutir com a mulher e, em seguida, ela teria cortado o braço dele com uma faca.

Para se defender, o suspeito teria dado um tiro na companheira, que ficou ferida. O homem afirmou que passou mal e desmaiou no chão.

Ainda de acordo com o suspeito, ele acordou com fogo na camiseta e a jogou pela residência, o que ocasionou o incêndio. O fogo atingiu animais e automóveis que estavam na casa.

Após a discussão com o marido, a mulher foi na casa da sogra atrás de abrigo. O homem perseguiu a vítima e tentou atirar novamente contra a companheira na residência da própria mãe.

Suspeito ficou em silêncio em depoimento

O suspeito se apresentou na delegacia de Bocaiúva na manhã desta quinta-feira (2). Ele confessou ter atirado contra a esposa, mas nega ter colocado fogo na residência. O homem ficou em silêncio durante o depoimento.

Após o relato, o suspeito foi solto e, segundo o advogado dele, está disposto a colaborar com as investigações.

De acordo com o delegado do caso, Mario Bradock, o homem pode responder pelos crimes de tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma e incêndio criminoso. A Polícia Civil investiga o caso.

A esposa do suspeito foi procurada pela reportagem, mas não quis comentar o caso.

Fonte: Portal Curiuva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/05/2024/11:59:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...