Anitta fala sobre tara por sexo grupal: “todo mundo faz”

(Foto:Divulgação) – Cantora não poupou os detalhes picantes de sua vida e também dos ex-companheiros.

Anitta foi a convidada de Andy Cohen no talk show Watch What Happens Live, e em diversos momentos acabou falando sobre sua vida sexual, no mesmo programa, ela dividiu o sofá com o ator Taye Diggs.

Ao ser perguntada se já havia fingindo orgasmos, ela não pensou duas vezes e confessou que já fez isso diversas vezes. “Umas cem vezes. Às vezes não está funcionando, e você só fala: ‘Foi incrível’”.

Ela ainda disse que não gosta muito de receber ou mandar nudes. “Tenho muito medo. E não gosto de fotos de pênis também. Não acho que seja uma coisa bonita por si só para você simplesmente mandar uma foto e ficar: ‘Uau’”, confessou.

“Eu tinha um namorado que adorava reunir casais. Todo mundo faz o seu próprio negócio e depois muda, faz o negócio com outra pessoa. Era ele que organizava”, disse.

Fonte:Observatório dos Famosos Amazonas e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/07/16:44:20

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...