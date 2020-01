Anitta oferece R$ 2 mil por encontro com homem na praia; entenda!

O amigo da Poderosa, o maquiador Renner Souza, foi quem intermediou o “encontro” e avisou ao paparazzo. Inclusive o pagamento de R$ 2 mil. Autor: Com informações Extra sábado, 11/01/2020, 13:08 – Atualizado em 11/01/2020, 13:06 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Mas, calma! O pagamento pelos serviços do “desconhecido”, foi porque ele havia clicado a famosa na última quinta-feira (9) enquanto ela aproveitava o dia ensolarado de praia. Ao ver o resultado das fotos, Anitta se empolgou e resolveu voltar no dia seguinte.

Após divulgar nas redes sociais que buscava pelo telefone de um desconhecido, a cantora Anitta voltou a dar o que falar. Dessa vez ela marcou um encontro com o tal homem, em uma praia no Rio de Janeiro, e ainda pagou por isso.

