Ex-BBB e marido de paraense é flagrado fazendo teste de DNA

Kamila e Eliéser se conheceram na edição do BBB 13. | Foto: Divulgação

O ex-BBB Eliéser Ambrósio foi flagrado fazendo teste de paternidade. A suposta traição teria ocorrido enquanto sua esposa Kamila estava grávida. Entenda a polêmica!

Ainfidelidade pode ter um impacto devastador na vida de um casal, especialmente quando a esposa traída está grávida. Esse tema delicado ganhou destaque na vida do ex-BBB Eliéser Ambrósio.

Casado com a paraense e também ex-BBB Kamila Salgado, com quem tem dois filhos – um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano – Eliéser Ambrósio foi flagrado em uma clínica particular de Cuiabá realizando um teste de paternidade.

Segundo informações divulgadas pelo portal Léo Dias, a suposta criança seria fruto de um caso extraconjugal de Eliéser, ocorrido enquanto Kamila estava grávida da filha caçula do casal.

Ainda segundo o jornalista, o exame visa verificar se Eliéser é pai de uma menina de seis meses.

O caso ocorreu na última sexta-feira (6), quando Eliéser chegou na clínica por volta das 15h30 e permaneceu no local por mais de uma hora. A visita na clínica coincidiu com uma apresentação que ele tinha como DJ em um bar na capital mato-grossense, sugerindo que ele teria aproveitado a viagem para realizar o exame.

A situação é ainda mais complicada pelas datas envolvidas: a criança em questão teria sido concebida no mesmo período em que Kamila estava grávida de sua filha, hoje com 1 ano e 2 meses. Essa coincidência alimenta as especulações sobre uma possível traição de Eliéser durante a gestação da paraense, um momento que deveria ser de união e celebração para o casal.

O teste de paternidade, cujo resultado deve ser divulgado em até 15 dias, pode determinar se Eliéser é ou não o pai da criança. O caso levanta questões sobre confiança e lealdade, além de como a infidelidade pode afetar não apenas o relacionamento do casal, mas também a dinâmica familiar e o bem-estar emocional dos envolvidos. Até o momento, Kamila e Eliéser não se manifestaram sobre o caso.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/14:10:12

