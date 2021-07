Anônimo banca custos de funeral do serial killer Lázaro Barbosa

Velório e sepultamento ocorreram na tarde de ontem – (Foto:Reprodução/Internet)

Sepultado na tarde de ontem (1º), após ser morto em confronto com policiais, o serial killer teve seu funeral custeado por um terceiro cujo nome é mantido em anonimato. O sepultamento ocorreu em Cocalzinho do Goiás e foi restrito aos familiares, sem a presença dos pais do homem e da ex-mulher do criminoso, que está grávida. As informações são do Extra.

A contratação dos serviços da funerária Bom Samaritano, do Distrito Federal, ocorreu de forma anônima por um terceiro, a pedido de um advogado. A funerária afirmou ao Globo que não houve nenhum tipo de doação e que a empresa não presta serviços gratuitos.

“Não existe gratuidade nesse serviço. Te garanto que não houve nenhum tipo de doação, ainda mais nesse caso. Não é o que a nossa empresa preza”, disse um representante que pediu para não ser identificado: “Foi um terceiro que nos contratou, a pedido de um advogado. Essa é a informação que eu tenho”.

O cadáver do criminoso foi removido do Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia na quarta, por intermediários da família acompanhados de um representante da funerária. O advogado Wesley Fernandes auxiliou os familiares de Lázaro na busca por informações dos trâmites legais.

“Como foi dito por mim, eu prestaria apoio à família neste último momento, por uma questão de caridade e humanidade, pois os familiares são muito carentes e de baixa instrução. Meu apoio ficou restrito a buscar informações junto ao IML sobre a liberação do corpo, bem como a passar as informações corretas, e de forma clara, para os familiares – o que foi feito”, disse o advogado por meio de nota divulgada.

Procurado, Fernandes afirmou que não esteve envolvido com as despesas do funeral. Ele disse que sua participação no caso já foi encerrada e que não vai se manifestar mais a respeito.

Após 20 dias de buscas, Lázaro foi morto pela polícia na última segunda-feira durante confronto com agentes que integravam a força-tarefa criada para capturá-lo. Após ser baleado, ele chegou a ser encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. A troca de tiros ocorreu em Águas Lindas de Goiás, região onde o criminoso estava sendo procurado desde a noite de domingo.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...