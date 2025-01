Aos 73 anos, morador do Telégrafo é aprovado em Física no vestibular da UFPA

Foto: Reprodução | Sebastião Conceição busca novos sonhos e inspira gerações com sua conquista.“É muito gratificante. Eu sempre fiz o Enem, não com o compromisso de passar, mas para informar minhas netas, que estão no caminho da universidade. Desta vez, fui surpreendido por um sobrinho que me inscreveu, sabendo do meu interesse. Quando vi que tinha conseguido 950 pontos na redação, foi uma surpresa enorme”, contou Sebastião.

Aos 73 anos, Sebastião Conceição, morador do bairro do Telégrafo, em Belém, surpreendeu a família, os amigos e até a si mesmo ao ser aprovado no vestibular da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o curso de Física. Com uma trajetória marcada pela paixão pela área de exatas e pelo gosto em ensinar, ele agora se prepara para embarcar em um novo capítulo de sua vida acadêmica.

“É muito gratificante. Eu sempre fiz o Enem, não com o compromisso de passar, mas para informar minhas netas, que estão no caminho da universidade. Desta vez, fui surpreendido por um sobrinho que me inscreveu, sabendo do meu interesse. Quando vi que tinha conseguido 950 pontos na redação, foi uma surpresa enorme”, contou Sebastião.

Apaixonado por matemática, física e química desde jovem, ele sempre gostou de transmitir o que sabia. Mesmo sem formação acadêmica na área, Sebastião dedicava-se a ensinar sobrinhos e cunhados, ajudando-os a se prepararem para os desafios do vestibular. Agora, com a aprovação em Física, ele planeja aprofundar ainda mais seus conhecimentos e continuar compartilhando sua paixão pela ciência.

Sebastião revelou que a escolha pelo curso de Física se deu pela afinidade com as disciplinas de exatas e pela indicação do sobrinho, que o ajudou na inscrição. “Sempre sonhei com áreas como engenharia mecânica, elétrica ou civil, mas Física também faz parte do meu universo. Desde novo, sempre gostei de estudar, e isso permaneceu comigo até hoje.

”Sua trajetória é marcada pela autodisciplina. Mesmo sem frequentar cursinhos preparatórios, ele sempre estudou por conta própria, conciliando a vida profissional e familiar com os livros.

Aos 26 anos, concluiu o ensino médio pela antiga Escola Técnica, mas foi apenas agora, décadas depois, que resolveu buscar uma vaga na universidade.

Quando perguntado sobre as expectativas para o futuro, Sebastião demonstra entusiasmo: “Vou abraçar essa oportunidade com tudo. Não importa a idade, sempre é tempo de aprender e realizar sonhos. Estou ansioso para viver essa nova experiência e quero mostrar que o conhecimento não tem limite de tempo.

”Sebastião Conceição se tornou exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Sua história inspira não apenas sua família, mas também quem acredita que aprender e sonhar são processos contínuos ao longo da vida. A UFPA, agora, terá entre seus alunos alguém que, além de estudar, carrega décadas de experiência e determinação.

