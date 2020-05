Após 15 dias na UTI, paciente se recupera da Covid-19 e é aplaudido ao deixar o Hospital Regional em Marabá

O comerciante Wagner Lima Soares, de 48 anos, do município de São Domingos do Araguaia, viveu uma história de luta e superação nas últimas semanas no Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), em Marabá.

Pai de um jovem e casado há mais de 20 anos, Wagner deu entrada na unidade no dia 5 de maio em estado grave, com sérios problemas respiratórios, sendo encaminhado imediatamente para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Diagnosticado com o novo coronavírus (Covid-19), ele ficou 15 dias internados no HRSP.

Após melhora do seu estado clínico, o paciente foi direcionado para a enfermaria da instituição, onde passou dois dias internados até a sua recuperação total e alta na última sexta-feira, 22. Wagner ganhou aplausos dos profissionais de saúde do Regional durante a sua saída, além de ser recebido por amigos e familiares.

“Eu só tenho que agradecer por tudo que foi feito, para salvar minha vida dessa doença terrível. Obrigado por todas as orações pela minha recuperação, quero agradecer, do fundo do meu coração, o trabalho dos profissionais de saúde do regional, que me trataram sempre com bastante carinho”, afirmou Wagner durante a sua saída do hospital.

O diretor hospitalar do HRSP, unidade do Governo do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, Valdemir Girato, acompanhou a evolução do quadro clínico do paciente desde a sua chegada. “Fiquei feliz pela alta do Wagner, acompanhei toda sua luta para viver e todos os esforços de nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais, para garantir uma boa recuperação para o paciente”, explicou.

Com 70% dos seus 649 profissionais na linha de frente da pandemia, a instituição segue rigorosamente todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos de saúde, além de promover treinamentos regulares entre os colaboradores, como forma de prevenção e para manter a segurança dos pacientes.

O Regional presta atendimento 100% gratuito, sendo referência para o atendimento de pacientes com o novo Coronavirus na Região Sudeste do Pará.

Sobre a Pró-Saúde

A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos. Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil.

Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Fonte:Ascom/Hrsp Com Foto

