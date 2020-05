Mazinho, ex-gerente do Detran de Santarém é condenado a 5 anos de prisão

Em sentença proferida nesta terça-feira (26), o Juiz Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, Alexandre Rizzi, sentenciou Claudiomar de Oliveira Furtado, popularmente conhecido por “Mazinho”, a 5 anos de reclusão e multa, pelo crime de peculato.

De acordo com a decisão do Magistrado, a pena deverá inicialmente ser cumprida no regime semi-aberto. O ex-gerente do Detran poderá recorrer da decisão em liberdade.

O processo é referente à Operação “Bincagem Fantasma”, deflagrada pela Polícia Civil em 2018, que investigou a existência de fraude no Detran/Santarém, onde usuários dos serviços obtinham suas carteiras de habilitação sem que efetivamente participassem das provas teóricas e/ou práticas pagando em dinheiro aos integrantes do esquema.

Na sua decisão, o Juiz, pela insuficiência de provas ou inexistência do fato, absolveu três réus: Benedito Silva Lima, Nilton Jorge Imbiriba de Araújo e Francisco Jarbas Carlos da Silva.

