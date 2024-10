Motociclista morador da comunidade Tabocal morre em grave acidente na BR-163, em Santarém

Matheus, conhecido como Loro, morreu em grave acidente de trânsito na BR-163, na comunidade Tabocal, em Santarém — Foto: Divulgação

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (10). A vítima, conhecida como Louro, morreu ainda no local do acidente.

Em Santarém, oeste do Pará, um mototaxista morreu em um acidente de trânsito na BR-163, na comunidade Tabocal, região de planalto do município de Paraense. O acidente aconteceu, quando, a vítima, identificada como Matheus, conhecido como Louro foi atingido por um carro de passeio conduzido por uma mulher, que, segundo testemunhas, fugiu do local após o acidente.

As circunstâncias exatas que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas. No entanto, o impacto foi tão forte que o pneu do carro se desprendeu e a moto de Louro ficou completamente destruída. O lado direito do veículo ficou bastante danificado.

Imagens gravadas logo após o acidente mostram a vítima desacordada no chão, com uma fratura exposta na perna direita e o pé dilacerado. A gravidade das lesões impossibilitou qualquer tentativa de socorro. Enfermeiros do Hospital do Município de Belterra chegaram rapidamente ao local, mas Matheus já estava sem vida.

No dia do acidente, Matheus encontrou uma bolsa perdida e, em um gesto solidário, participou de uma live para tentar localizar o dono.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para a remoção do corpo.

Fonte: Gleilson Nascimento, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/10/2024/17:00:54

