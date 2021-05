Após 22 anos foragido, homem acusado de matar comerciante no Pará é preso, no Piauí

(Foto:Reprodução) -José Luiz Macial de Sousa assassinou o namorado de sua prima, por quem era apaixonado, em 1999. O caso teve tanta repercussão que passou no programa ‘Linha Direta’, da TV Globo

José Luiz vivia uma vida tranquila, com outra família, utilizando documentos falsos (Reprodução)

Em uma operação integrada, a Polícia Civil do Pará e do Piauí prenderam, nesta quarta-feira (12), em Teresina, José Luiz Maciel de Sousa, que estava foragido há 22 anos.

Ele é acusado de ser o mandante e de participar do homicídio de um comerciante em janeiro de 1999, no município de Redenção, no sul do Pará. Na época, o caso ganhou repercussão nacional e chegou a ser exibido no programa Linha Direta, da Rede Globo, mas o acusado nunca tinha sido localizado.

Segundo a Polícia Civil do Piauí, a vítima era um namorado da prima de José Luiz, por quem ele mantinha uma paixão não correspondida. A ação que prendeu o acusado foi denominada Operação “Ação Integrada”.

De acordo com as investigações, o acusado tentou apagar o passado e construir uma nova vida em Teresina, capital do Piauí. Utilizando documentos falsos, José Luiz passou a se chamar Madevaldo de Araújo Maranhão.

Ele abriu uma empresa no Distrito Industrial de Teresina, casou e teve uma filha. A aparente tranquilidade vivenciada por ele terminou na manhã desta quarta-feira quando os policiais da Divisão de Capturas da Polícia Civil (Dicap) cumpriram o mandado de prisão expedido pela Justiça do Pará.

“Quando eu dei voz de prisão e perguntei o nome dele, ele falou o falso e eu disse o verdadeiro. Ele ficou estático e surpreso, porque, realmente, depois de 22 anos, já vivendo outra vida, bem sucedida, com esposa, filha, não esperava que seria encontrado”, relatou o delegado Edvan Botelho, da Dicap.

Segundo a polícia, o acusado tinha uma vida confortável em Teresina. Ele possuía um veículo 4×4, uma casa confortável e uma empresa de mineração, no Distrito Industrial de Teresina, atividade que aprendeu a lidar nos tempos que atuava no garimpo paraense.

“Ele tem uma empresa de mineração. Ele é oriundo do estado onde tem garimpo, mexe com prata e com ouro. Na residência dele vimos equipamentos para extração desses minerais e tinha uma boa quantidade de prata, mais ou menos uns cinco quilos de prata”, informou o delegado.

Além do crime de homicídio, José Luiz Maciel de Sousa também vai responder agora pelo crime de uso de documentação falsa. A Polícia Civil do Piauí já comunicou à Justiça do Pará sobre o cumprimento do mandado do acusado.

O crime

De acordo com as investigações, José Luiz Maciel de Sousa é acusado de mandar matar o comerciante José Alberto de Araújo Brito. O crime ocorreu em Redenção, em janeiro de 1999. Segundo testemunhas, José Luiz nutria uma paixão obsessiva pela prima, namorada da vítima.

Ainda conforme a acusação, José Luiz teria contratado outras três pessoas, uma para fornecer a arma e outras duas para executar o crime. Após várias tentativas, a vítima foi morta a tiros, enquanto dormia na casa da namorada.

Após o crime, José Luiz deixou a cidade de Redenção. “Ele passou uma época no Suriname, foragido. Lá, a família da vítima contratou umas pessoas para matá-lo, que não conseguiram. De lá, ele foi para Manaus e depois veio para Teresina, onde assumiu essa nova identidade”, contou o delegado Edvan Botelho.

Por:Redação Integrada (com informações de Tina DeBord, do portal Zé Dudu)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...