Foragido do sistema penal é morto em confronto com a polícia no Pará

Localizado em Santa Maria do Pará, o fugitivo recebeu os policiais a tiros e acabou atingido fatalmente no revide (Foto:Reprodução portal Ver-o-Fato)

Uma operação para cumprimento de mandado de prisão mobilizou policiais civis de Bonito e de Santa Maria do Pará, e militares do Grupamento Tático Operacional de Capanema para a captura Marcio José Chaves Maia, considerado foragido do Sistema Penitenciário desde 2018.

O acusado tinha dois mandados de prisão emitidos e ainda uma acusação de ameaça a um policial militar do 11° Batalhão. Com base nas informações repassadas pelo Serviço de Inteligência do Comando de Policiamento Regional VII , as equipes conseguiram localizar o paradeiro de Marcio, mas, ao chegar no local indicado, foram recebido a tiros pelo foragido.

No revide ao ataque, Marcio foi atingido e levado para atendimento médico, mas não resistiu. Na casa onde ele estava morando a polícia apreendeu revólveres, um deles de fabricação caseira, além de uma identidade falsa, oxi e maconha. O fugitivo estava vivendo em companhia de Dalva Maria da Silva, que foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Com informações do portal Ver-o-Fato

