Após 53 PMs testarem positivo para Covid-19, curso de aperfeiçoamento de sargentos é suspenso em Santarém

Teste RT-PCR foi realizado com policiais militares em Santarém — Foto: Divulgação

Todos eram alunos do curso presencial. Um dos PMs deu entrada na UPA 24H no domingo (10) com quadro clínico delicado e precisou ser transferido para o HRBA.

Após 53 dos 90 alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) ofertado pela Polícia Militar em Santarém, oeste do Pará, terem testado positivo para Covid-19, a corporação suspendeu as aulas.

O curso que iniciou no dia 20 de setembro com aulas presenciais conta com a participação de policiais de municípios da região do Baixo Amazonas que integram o Comando de Policiamento Regional 1 (CPR-1). A previsão era de que as aulas encerrassem no dia 18 de outubro, mas com a suspensão das atividades no último dia 5 – pelo período de 14 dias -, o cronograma será alterado.

Por meio de nota, a PM informou que tem tomado todas as medidas necessárias para evitar novos casos da doença, e que técnicos da vigilância sanitária acompanham e dão suporte às ações preventivas.

Os policiais militares integram grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19 e no estado do Pará, as vacinas foram disponibilizadas às forças de segurança ainda no primeiro semestre deste ano.

No último domingo (10), dois dos 53 PMs que testaram positivo para a doença buscaram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento 24h (UPA 24h) e devido ao quadro clínico, um foi encaminhado para o Hospital de Campanha de Santarém (HCS) e outro para o Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). Veja nota da UPA abaixo

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que foi notificada e que acompanha o caso e as medidas de controle adotadas. Informou ainda que o município de Santarém coletou amostras de RT-PCR sendo constatados 53 casos positivos de Covid-19 e que as amostras foram encaminhadas ao Lacen-PA que enviará a laboratório de referência para sequenciamento e identificação de variantes.

A maioria dos casos, de acordo com a Sespa, está assintomática. “O monitoramento dos casos é de responsabilidade da secretaria municipal de Saúde”, destacou a Sespa.

Quadro clínico

Por meio de nota, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h informou que no domingo (10), atendeu e internou dois paciente com sintomas da Covid-19.

“Os dois homens são policiais militares e apresentaram teste rápido positivo para doença. Algumas horas após o primeiros atendimentos da equipe médica eles foram transferidos. Um foi encaminhado para o Hospital Regional do Baixo Amazonas com quadro clínico delicado e o outro foi transferido para o Hospital de Campanha de Santarém com quadro clínico estável”, diz a nota.

O Hospital de Campanha de Santarém também se manifestou por meio de nota informando “que recebeu no dia 10 de setembro um paciente, de 49 anos, que testou positivo para covid-19. O paciente está internado na ala clínica da Unidade e tem quadro de saúde estável”.

Por Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA

11/10/2021 18h47

