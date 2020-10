Empresário dono da Brink Lar de Castelo de sonhos morre em grave acidente na BR-163

Um grave acidente na BR-163 em Castelo de sonhos, no final da tarde desta quarta-feira (14), vitimou o empresário Francisco Scotá de 66 anos. (Fotos:Via Whattsapp)

Ele estava em uma Fiat Uno , trafegava na rodovia com uma caretinha no reboque quando perdeu o controle do veículo e colidiu de frente com uma carreta. Um passageiro que estava no veiculo que vitimou o empresário, foi socorrido com vida para Hospital de Novo Progresso, passa bem , não corre risco de morte.

O carro do empresário ficou destruído com impacto da colisão. A policia Militar atendeu a ocorrência e com ajuda de populares retiraram o corpo que estava preso nas ferragens.

Fatalidade

Conforme informações de familiares, Francisco tinha recém adquirido o veículo Fiat Uno, para guardar como relíquia, lembrança quando saiu do Rio Grande do Sul para o Pará, com o mesmo modelo de veículo, seria guardado para eternidade como relíquia pessoal dele…..

O empresário morreu ainda no local do acidente e o motorista da carreta não se feriu, não precisou ser encaminhado ao hospital.

Francisco Scotá, deixa duas filhas e esposa. O corpo está sendo velado em sua residência, e será sepultado na manhã desta sexta 16.

Francisco, era dono da Brink Lar unidade de Castelo de Sonhos, parente dos familiares da Brink Lar de Novo Progresso. A Família lamenta ocorrido com pesar.

