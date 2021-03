Após assalto com reféns, homem é morto em intervenção policial no município de Faro, no Pará

Embarcação tomada de assalto por dupla com mandados de prisão por tráfico, em Faro, no Pará — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Segundo a polícia, o homem e um comparsa tinham mandado de prisão em aberto e pretendiam fugir para Parintins.

Um homem conhecido pelo apelido de “Neguinho”, morreu na manhã desta quinta-feira (11) durante intervenção policial no município de Faro, oeste do Pará.

De acordo com informações do aspirante Eliandro Nunes, Neguinho juntamente com um comparsa tomaram de assalto uma embarcação na qual pretendiam fugir para o município de Parintins, no Amazonas, após tomarem conhecimento de que existia contra eles mandados de prisão por tráfico de drogas, que seriam cumpridos pela Polícia Militar de Faro.

“Eles (criminosos) eram moradores da região e pretendiam fugir para não serem presos. Pra isso eles tomaram de assalto uma embarcação e fizeram duas pessoas reféns. E no momento da abordagem policial, os indivíduos tentaram contra a guarnição com o uso de uma arma de fogo e foi necessário efetuar disparos para conter a ação dos meliantes, e infelizmente um deles veio a óbito no local”, contou Nunes.

Ainda de acordo com o aspirante, o comparsa de Neguinho conseguiu fugir pelo rio.

