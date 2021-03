Carro da SEMMAT de Jacareacanga, cedido para a SEMSA, capota na chegada da cidade

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Uma caminhonete da Secretária Municipal de Meio Ambiente e Turismo (SEMMAT), de Jacareacanga, no sudoeste do Pará, cedida para a Secretaria de Saúde capotou, na última terça feira, 09 de março de 2021, por volta das 19h00, na estrada que dá acesso à cidade.

Veículo envolvido no acidente. Foto: Reprodução/Blog do Júnior Ribeiro.

