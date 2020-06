Após assaltos no CDP, “Japonês da Sacramenta” é morto pela Rotam

Arma apreendida com Edson e cinco munições intactas. Uma estava deflagrada e teria sido usada contra os policiais. (Foto:Polícia Militar / Divulgação)

Um comparsa fugiu. Policiais informaram ter tentado socorrer o suspeito para a UPA da Sacramenta, mas não resistiu.

Edson dos Santos Ferreira, conhecido como “Japonês da Sacramenta”, foi morto, na noite desta terça-feira (16), por policiais da Rotam. Ele e um comparsa, informaram os policiais, estariam cometendo uma onda de assaltos no conjunto CDP.

Pelo menos foi o que denunciou um morador da área, motivando uma busca por toda a área até avistarem o carro suspeito e uma intensa perseguição começar, com troca de tiros. O comparsa de Edson conseguiu escapar. Só que o suspeito não e morreu durante o socorro.

Eram aproximadamente 20h. Os policiais da viatura 4301 da Rotam foram informados, na denúncia anônima, que os suspeitos estavam em um Hyundai HB20 de cor prata. Durante as buscas, abordaram um carro desse modelo, com placa QOL-8852, na quadra 5 do conjunto. Era Edson e o comparsa, ainda não identificado, dentro do veículo. Durante a abordagem, Edson, que estava dirigindo, sacou uma arma, como informaram os policiais. Ele atirou contra a equipe e a perseguição seguiu.

Edson, conhecido como “Japonês da Sacramenta”, morreu após ser socorrido pelos policiais (Foto:Divulgação / Redes Sociais)

Quando Edson foi ferido pelos policiais, perdeu o controle do veículo. O comparsa desceu do carro, também atirando contra os policiais, mas seguiu por rumo desconhecido. Os policiais militares da Rotam afirmam que o suspeito ainda estava vivo e foi levado para a unidade de pronto atendimento (UPA) da Sacramenta. Morreu lá, mas não se sabe se antes ou durante o atendimento. Toda a ocorrência foi registrada na Seccional da Sacramenta.

O que os policiais relataram ter apreendido foi uma arma calibre 32, com cinco munições intactas. Não houve informes sobre dinheiro e outros pertences apreendidos que fossem suspeitos de ser produto de roubos e furtos. O carro foi entregue à Polícia Civil, mas pela consulta simplificada do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), nada consta de ilegal em relação ao veículo. Caso alguém tenha sido vítima de Edson e o comparsa, deve procurar a seccional.

Por:Victor Furtado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...