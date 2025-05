Após denúncia anônima, dupla é presa por tráfico de drogas em Marabá (PA)

(Foto: Redes Sociais) – A ação ocorreu na tarde de quarta-feira (07), na Rua Belo Monte, no Bairro Infraero.

Na tarde de quarta-feira (07), por volta das 17h30, os agentes do 34° Batalhão de Polícia Militar (34° BPM) realizaram uma operação no Bairro Infraero, no município de Marabá, resultando na prisão de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na Rua Belo Monte, após denúncias de populares sobre atividades ilícitas na região.

Os suspeitos foram identificados como Mateus Barbosa Paixão, apelidado de “Tinga”, de 18 anos, e Kauã Mendes Pimentel, conhecido como Kauazinho”, de 18 anos. Durante patrulhamento na área, os policiais avistaram os dois indivíduos saindo de uma casa.

Ao perceber a presença da guarnição, Mateus tentou retornar para dentro da casa, mas foi abordado pelos policiais. Durante a revista pessoal, foram encontrado com ele uma quantia de R$ 10 em dinheiro. Já com o Kauã, a equipe apreendeu uma “peteca” de substância semelhante ao crack.

Diante das evidências e da autorização do suspeito para entrar no imóvel, os policiais realizaram uma busca no “puxadinho” da residência. No local, foram encontrados diversos itens relacionados ao tráfico: uma tesoura, um pequeno tubo de linha, 36 “petecas” de substância análoga ao crack e uma porção semelhante à cocaína.

Mateus confirmou a posse da droga e a propriedade do puxadinho. Na busca pelo imóvel principal, os policiais ainda localizaram uma balança de precisão e outros materiais utilizados para o manuseio das drogas. Os dois jovens foram levados à delegacia junto com todo o material apreendido. Eles seguem à disposição da Justiça.

A operação destaca o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e a importância da colaboração da comunidade na denúncia de atividades suspeitas.

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2025/16:00:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...