Eletricista morre eletrocutado no sudoeste do Pará

Foto: Reprodução | Ele teria desligado a chave de fornecimento da rede para fazer a manutenção, porém quando tocou na estrutura foi surpreendido por uma descarga elétrica fatal.

Kleber Gomes Corrêa morreu na tarde desta quinta-feira (02) enquanto fazia um trabalho particular de eletricista em uma estrada da área rural da cidade de Senador José Porfírio, no sudoeste do Pará. Segundo informações de populares, a vítima foi contratada para realizar um trabalho de ligação elétrica na rede de alta tensão em uma propriedade particular localizada na estrada de um ramal da PA-167, ele teria desligado a chave de fornecimento da rede para fazer a manutenção, porém quando tocou na estrutura foi surpreendido por uma descarga elétrica fatal.

Até o momento, não há mais informações sobre o que teria causado o acidente, mas familiares relatam que alguém pode ter ativado a chave da rede elétrica. A Polícia Civil foi acionada e esteve no local realizando os procedimentos necessários. A Equatorial Pará também esteve na área para ajudar nas investigações.

O corpo da vítima foi retirado de cima do poste, e levado para o necrotério do Hospital Municipal de Senador José Porfírio. Kleber, mas conhecido como “Curador”, era eletricista na cidade há mais de 15 anos, e costumava realizar serviços particulares de manutenção elétrica. A matéria está em atualização.

Por meio de nota, a Equatorial Pará informou que lamenta o ocorrido na última quinta-feira, 2, no município de Senador José Porfírio, sudeste do Pará, e informa que prestou suporte técnico para que os órgãos competentes realizassem a remoção do corpo de forma segura. Informações preliminares apontam que, um homem sofreu uma descarga elétrica ao intervir em uma rede clandestina de energia, sem qualquer autorização ou vínculo com a Distribuidora, vindo a óbito.

A Distribuidora reforça que apenas colaboradores próprios ou terceiros da Equatorial Pará possuem a qualificação técnica e a autorização para realizarem intervenções na rede elétrica, uma vez que operações irregulares apresentam riscos graves, incluindo acidentes fatais. A empresa reitera a importância de reportar qualquer ocorrência por meio dos seus canais oficiais de atendimento, disponíveis 24h: pelo telefone 0800 091 0196, pelo site equatorialenergia.com.br, pelo aplicativo Equatorial Energia ou pelo WhatsApp da assistente virtual Clara, no número (91) 3217-8200.

