Após divulgação no Jornal Folha do Progresso, denúncia anônima ajuda a recupera moto roubada, criminoso foi preso

(Fotos:Via WhatsApp Jornal Folha do Progresso) – Na manhã deste deste domingo 31 de março de 2024,o proprietário da motocicleta Lander, Placa RXD 6A85 que foi furtada do quintal da sua casa na Rua Belém no Bairro Bela Vista,em Novo Progresso, foi informado através de denúncia anônima, que um homem estaria com a motocicleta nas mesmas características divulgada pelo Portal do Jornal Folha do Progresso, escondida no Distrito de Castelo de Sonhos.

Ainda conforme o denunciante,que afirmou ter acessado a notícia no portal do Jornal Folha do Progresso, o indivíduo estava circulando com a motocicleta pelo distrito e escondia naquele local, o mesmo combinou o valor da recompensa com o dono da moto.



Após confirmar a veracidade da denúncia, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito e a motocicleta. Leia mais> Moto é furtada de residência no bairro Bela vista em Novo Progresso Após confirmar a veracidade da denúncia, a Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito e a motocicleta.

A moto foi entregue na Delegacia de Polícia Civil de Castelo de Sonhos , juntamente com o suspeito para que a Polícia Civil possa continuar as investigações e devolver o veiculo para o proprietário.

