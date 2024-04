Bitcoin fecha 1º trimestre com alta de 66% e novo recorde de preço

(Crédito: divulgação/Adobe Stock)- Entenda o salto valorativo e o novo patamar da criptomoeda nos primeiros três meses de 2024.

O primeiro trimestre de 2024 foi marcado por um notável desempenho do mercado de criptomoedas, com o Bitcoin liderando o caminho ao registrar uma valorização significativa de 66,8%. Este avanço coloca o Bitcoin em evidência, consolidando sua posição como a criptomoeda de maior destaque globalmente.

De acordo com dados recentes, o Bitcoin encerrou o primeiro trimestre do ano cotado a em mais de 70 mil dólares, refletindo um aumento notável em comparação com o preço mínimo registrado no mesmo período do ano anterior. Esse desempenho é resultado de uma série de fatores que impulsionaram o mercado cripto nos últimos meses.

Uma das principais influências foi a aprovação de ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos, um marco importante que trouxe uma nova onda de investimentos para o espaço das criptomoedas. Desde o lançamento de 11 fundos negociados em bolsa, esses ETFs já movimentaram um total de 174 bilhões de dólares, demonstrando o crescente interesse institucional na classe de ativos digitais.

Outro fator que tem impactado positivamente é a expectativa pelo próximo evento programado de halving – que está prestes a acontecer –, momento em que a recompensa pela mineração de novos blocos é reduzida pela metade. Historicamente, esses movimentos precedem grandes movimentos de alta, uma vez que sua premissa é a de gerar escassez do ativo.

O cenário de alta do Bitcoin foi evidenciado pela renovação de sua máxima histórica, atingindo um novo recorde de preço acima dos 73 mil dólares, em meados de março. Especialistas acreditam que o ativo deva variar entre 65 e 70 mil dólares no curto prazo. No entanto, vencendo a resistência da casa dos 70 mil dólares, é esperado que a criptomoeda ultrapasse o patamar dos 81 mil dólares.

O Bitcoin encerrou o primeiro trimestre de 2024 com uma performance impressionante, impulsionado por uma série de fatores fundamentais e técnicos. Enquanto os investidores permanecem otimistas em relação ao potencial de crescimento do Bitcoin hoje, é importante estar ciente de que, como todo investimento, existem riscos envolvidos associados à volatilidade, e cabe ao investidor conhecer profundamente o investimento em que pretende realizar aportes.

Além disso, é essencial destacar o papel revolucionário que o Bitcoin desempenha no cenário financeiro global. Como a primeira e mais amplamente reconhecida criptomoeda, o Bitcoin tem se mostrado uma reserva de valor confiável e uma forma eficaz de transferência de fundos em escala internacional.

Sua natureza descentralizada e imutável oferece uma alternativa atraente aos sistemas financeiros tradicionais, proporcionando maior autonomia e liberdade financeira aos usuários. Ao mesmo tempo, a tecnologia blockchain subjacente ao Bitcoin continua a inspirar inovação e transformação em diversos setores, desde serviços financeiros até logística e cadeia de suprimentos. O Bitcoin continua a conquistar adeptos e a se firmar como uma força disruptiva e potencialmente transformadora no panorama econômico global.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2024/15:50:51

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

