Após investigações, mais uma carga com 50 m³ de madeira ilegal é apreendida em Santarém

A primeira apreensão ocorreu na quarta-feira (9), a segunda carga estava em uma empresa da cidade.

Madeira ilegal é apreendida em Santarém — Foto: Reprodução/TV Tapajós

Após investigação, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu, mais uma carga com madeira ilegal contendo cerca de 50 m³, em Santarém, no oeste do Pará. A primeira apreensão ocorreu, na quarta-feira (9), pela PRF.

A carga estava em uma empresa na área urbana da cidade e a apreensão foi trabalho de investigação do Ibama e PRF depois que um caminhão foi abordado e não portava a documentação necessária para comprovar legalidade da carga.

“A documentação tem que ser coerente com a mercadoria. Pois a mercadoria que está no caminhão deve corresponder com o que está descrito na nota fiscal e documento de origem florestal”, explicou o gerente executivo do Ibama, Roberto Abreu.

De acordo com a PRF, as cargas apreendidas não estavam conforme o que descreviam as documentações que estavam de posse dos motoristas. Por isso, as apreensões foram realizadas.

Segundo o gerente executivo do Ibama, Roberto Abreu, as fiscalizações constantes dos órgãos ambientais são para coibir a retirada de madeira ilegal, principalmente, da região do Corta-Corda, em Santarém-Curuá Una, na PA-370.

“Estamos trabalhando naquela região para a retirada de madeira , a Prefeitura já foi ao local para trazer mais três cargas. Estamos monitorando e vamos continuar monitorando todas as possíveis ilegalidades e quem estiver trabalhando ilegal responderá por isso”, destacou.

Os responsáveis pelas madeiras estão sendo investigados e poderão responder criminalmente e toda carga, por ser um produto perecível, deve ser doada aos órgãos públicos municipais e instituições envolvidas.

Por G1 Santarém — Pará

11/10/2019 17h00 Atualizado há 2 dias

