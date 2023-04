Exército dos Estados Unidos vai enviar mais de 300 militares para a Amazônia

Militares do 52º Batalhão de Infantaria de Selva participam da Operação Munduruku II, aprimorando técnicas e táticas em preparação para o Exercício CORE 23

O Exército dos Estados Unidos enviará, segundo notícia no site do Exército Brasileiro, mais de 300 militares para a Amazônia para participarem do Exercício CORE 23 (Combined Operation and Rotation Exercise) nos meses de outubro e novembro deste ano.

O exercício, que ocorrerá nos estados do Pará e Amapá, tem como objetivo desenvolver liderança e aprimorar as habilidades técnicas dos militares.

Preparando-se para esta atividade internacional, o 52º Batalhão de Infantaria de Selva realizou a Operação Munduruku II entre os dias 17 e 20 de abril. A operação serviu como um exercício de adestramento para os integrantes da 1ª Companhia de Fuzileiros de Selva e da Companhia de Comando e Apoio, que também participarão do CORE 23.

Durante a Operação Munduruku II, os militares receberam instruções em diversas áreas, como conduta em combate, técnicas de ação imediata, combate em ambiente urbano e emprego de sistemas de aeronaves remotamente pilotadas.

A Companhia de Comando e Apoio também realizou treinamentos em tiro de zeragem com fuzil de precisão, criptografia de mensagens e atendimento pré-hospitalar tático, entre outros.

O Tenente-Coronel Alexandre Grangeiro de Lima, Comandante do 52º Batalhão de Infantaria de Selva, destacou a importância desses treinamentos: “Atividades como esta são importantes para verificar o nível de operacionalidade da tropa, mantendo um alto nível de coesão e prontidão para o combate”.

Além dos treinamentos, os militares receberam o apoio do Centro de Psicologia Aplicada do Exército para atuar em operações tanto no território brasileiro quanto no território norte-americano.

Exércicio CORE 22 – Exército Brasileiro treina com os Estados Unidos (assista abaixo)

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 30/2023/05:47:27/ Fonte: 52º Batalhão de Infantaria de Selva

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...